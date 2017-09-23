Ryan Babel'den çarpıcı açıklama: Başımı belaya sokmak istemiyorum

Babel şunları söyledi:

"Kesinlikle gergin bir maçtı. Başlangıçtan itibaren oyunumuzu oynamakta zorlandık. Oyun gereğinden fazla durdu."

Babel muhabirin "Beşiktaş istediğini veremedi. Sence bunun sebebi neydi?" sorusuna ise, "Herkes sebebini biliyor ama bununla ilgili yorum yapıp başımı belaya sokmak istemiyorum." cevabını verdi.