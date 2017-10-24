Ryan Babel'den 'hımm' paylaşımı

Ryan Babel'den ilginç paylaşım

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın devre arasında Ryan Babel'den ilginç bir mesaj geldi.

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir maçının ilk yarısının 0-0 bitmesinin ardından cezası nedeniyle forma giyemeyen Babel twitter hesabından sadece ''Hmm'' yazan bir mesaj paylaştı.

Maçın ilk yarısından önce de ''İyi şanslar Beşiktaş'' şeklinde bir mesaj paylaşan Babel'in ilk yarı sonundaki bu mesajı dikkat çekti.