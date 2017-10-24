Ryan Babel'den 'hımm' paylaşımı
Ryan Babel, Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında ilk yarısı 0-0 sona eren maçın ardından ilginç bir paylaşımda bulundu.
Ryan Babel'den ilginç paylaşım
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın devre arasında Ryan Babel'den ilginç bir mesaj geldi.
Beşiktaş ile Medipol Başakşehir maçının ilk yarısının 0-0 bitmesinin ardından cezası nedeniyle forma giyemeyen Babel twitter hesabından sadece ''Hmm'' yazan bir mesaj paylaştı.
Maçın ilk yarısından önce de ''İyi şanslar Beşiktaş'' şeklinde bir mesaj paylaşan Babel'in ilk yarı sonundaki bu mesajı dikkat çekti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.