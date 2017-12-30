Ryan Donk, Göztepe'nin teklifini reddetti

Tecrübeli futbolcunun, 90 dakika forma giydiği Galatasaray-Bucaspor maçını Türk Telekom Stadı'nda takip eden Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın Hollandalı oyuncuyu resmen istediği ortaya çıktı.

Göztepe dışında Konyaspor'dan da teklif alan Donk ise olumsuz yanıt verdi ve 7 Ocak'ta sarı-kırmızılı takımın devre arası kampına katılacağını söyledi.

(Sabah)