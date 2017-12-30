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Ryan Donk, Göztepe'nin teklifini reddetti

Galatasaray'da Fernando'nun diz sakatlığı sonrasında takımda kalmasına karar verilen Ryan Donk kıymete bindi.

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Tecrübeli futbolcunun, 90 dakika forma giydiği Galatasaray-Bucaspor maçını Türk Telekom Stadı'nda takip eden Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın Hollandalı oyuncuyu resmen istediği ortaya çıktı. 

Göztepe dışında Konyaspor'dan da teklif alan Donk ise olumsuz yanıt verdi ve 7 Ocak'ta sarı-kırmızılı takımın devre arası kampına katılacağını söyledi.

(Sabah)

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