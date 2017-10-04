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Ryan Donk'un menajeri Winny Haatrecht, Cenk Ergün'le bir araya geldi

Galatasaray'da Ryan Donk'un menajeri Winny Haatrecht, Sportif Direktör Cenk Ergün ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Galatasaray'ın 2015 - 2016 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği fakat beklentilerin altında kaldığı Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Donk'un menajeri Winny Haatrecht, Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün ile görüştü.

Galatasaray'da Ryan Donk takımdan ayrılıyor mu?

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Donk'un, Mayıs ayını beklemeden başka bir takıma transferini planladıklarını belirtti. Ryan Donk'un, Galatasaray'ın  bonservis talebinde bulunmaması halinde Ocak ayında bedelsiz olarak ayrılmak istediği iletildi.

GALATASARAY YÖNETİMİ OCAK AYINDA YEŞİL IŞIK YAKACAK

Şu anda kadroya giremeyen oyuncu için yarım sezonluk 750 bin euro ödemesi gereken Galatasaray kulübü de bu teklife sıcak baktı. Donk'un menajeri Haatrecht, şimdiden transferi adına kulüp arayışına girerken, Galatasaray'da Ocak ayında ayrılığa yeşil ışık yakacak.

Ryan Donk'un Galatasaray performansı

2015 2016 sezonunda Kasımpaşa'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında devre arasında kadroya katılan Ryan Donk, sarı kırmızılı takımda beklentilerin uzağında kaldı. Hollnadalı futbolcu Galatasaray takımı ile çıktığı 22 karşılaşmada 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

(FutbolArena)

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