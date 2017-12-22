S Sport Arsenal Liverpool canlı izleme yolları

Arsenal Liverpool canlı yayın için geri sayım başladı. S Sport canlı yayın ile Arsenal Liverpool canlı izleme yolları haberimizde yer alıyor. Dünyanın en çok takip edilen liglerinden birisi olan İngiltere Premier Lig’inde haftanın önemli maçlarından birisi Arsenal ile Liverpool arasında oynanacak. Arsenal Liverpool canlı izlemek isteyenler maçla ilgili araştırma yapıyor. Emirates Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Martin Atkinson yönetecek. Maçın başlama saati ise 22:45.

ARSENAL’DE SON DURUM

Tecrübeli teknik adam Arsene Wenger’in gün geçtikte tepki çektiği sezonlardan birisini yaşayan Arsenal, ligde topladığı 33 puanla beşinci sırada bulunuyor. Ligde geçen hafta konuk ettiği Newcastle United’ı 1-0 mağlup eden Arsenal, hafta içinde lig kupasında da West Ham United’ı mağlup etmeyi başarmıştı. Premier Lig'de Liverpool'a üç maçtır yenilen Arsenal, Mayıs 1998'den bu yana rakibine üst üste dört maç kaybetmedi. Emirates'te oynadığı son 14 lig maçının 13'ünü kazanan Arsenal, tek yenilgisini bu sezon Manchester United'dan aldı.

LİVERPOOL’DA SON DURUM

Konuk ekip Liverpool ise bu sezon hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de ligde yoluna devam ediyor. Jürgen Klopp’un teknik direktörlüğünü yaptığı Liverpool, ligin dördüncü sırasında bulunuyor ve topladığı puan 34. Ligde geçen hafta Bournemouth deplasmanında sahaya çıkan Liverpool, rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. Liverpool, Jürgen Klopp yönetiminde Arsenal'e karşı ligde oynadığı son dört maçta rakip filelere üçer gol göndermeyi başardı. Bu maçların üçünü kazanırken bir maç ise berabere bitti. Liverpool, İngiltere'nin en üst liginde üst üste dört deplasman maçını en az üç farkla kazanan ilk takım oldu.

S SPORT NASIL İZLENİR?

Sadettin Saran'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Saran Holding yeni spor kanalını S Sport TV kanalı açıldı.

Digiturk 87, Dsmart 78 ve Turkcell Tv+ 77. kanaldan yayın yapacak olan S Sport, HD olarak 7/24 spor kanalı olarak izleyicilere ulaşacak.

“Premium” içerikleriyle sporseverlerin vazgeçilmezi olacak. İngiltere Premier Ligi, Çin Futbol Süper Ligi, Formula 1 ve NBA başta olmak üzere dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlayacak olan S Sport; Turkcell TV+, Digiturk ve D-Smart platformları üzerinden izleyenlerle buluşacak. S Sport, ayrıca BARCA TV, BAYERN TV ve AJAX TV gibi ünlü kulüp televizyonlarını da ekrana taşıyacak.

S Sport öncelikle Turkcell TV+, Digiturk ve D-Smart platformlarında yer alacak. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için söz konusu değil.