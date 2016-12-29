Ümraniyesporlu futbolcular havayolu çalışanını hastanelik etti!

Airport Haber'de yer alan habare göre; Akhisar Belediyespor ile oynadıkları maçtan 1-0 galip ayrılan Ümraniyespor, dün gece saat 23.50 sıralarında uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi. Ümraniyespor kafilesinde yer alan bazı futbolcular, bagajlarını bekledikleri sırada görev değişimi yapan ve özel bir havayou firmasında görevli 4 yer hizmetleri çalışanı ile sürtüşme yaşadı. 3’ü kadın 4 özel şirket çalışanı, asansör bekledikleri sırada futbolcuların sözlü tacizine uğradı.

Futbolculardan biri bir anda, grupta yer alan İ.T. isimli çalışana saldırdı. Peşinden diğer futbolcular da kavgaya karıştı. 5 ya da 6 futbolcunun karıştığı kavga sırasında İ.T. feci şekilde dövüldü. Havalimanı çalışanları futbolcuları güçlükle sakinleştirdi.

Futbolculardan dayak yiyen çalışanlar Sabiha Gökçen Havalimanı karakoluna giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine kavgaya karışan futbolcuların ifadeleri alındı. Ümraniyespor yöneticileri dayak yiyen İ.T.’den özür diledi ancak mağdur şikayetini geri çekmedi. Vücudunun bir çok bölgesinden yaralanan İ.T. geceyi hastanede geçirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.