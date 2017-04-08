Sabri Sarıoğlu Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi
Galatasaray’ın tecrübeli oyuncusu Sabri Sarıoğlu, Igor Tudor’dan umudunu kesti... Sabri Sarıoğlu gelecek sezon takımdan kesin ayrılacak.
Uzun yıllardır Galatasaray'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sabri Sarıoğlu, gelecek sezon için gelecek teklifleri değerlendirmeye aldı.
Tudor'un gelmesiyle yedek kulübesine çekilen deneyimli oyuncu geçen günlerde futbol oynamaya devam edeceğini açıklamıştı.
32 YAŞINDA VE 15 YILDIR ASLAN'DA
Galatasaray taraftarının eleştirdiği Sabri Reyiz, 15 yıldır aralıksız olarak sarı-kırmızılı formayı giydi. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon 21 lig maçında forma giydi.
Sabri Sarıoğlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi sezeon sonunda sona eriyor.
Sabah
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