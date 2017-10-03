Sabri Sarıoğlu: İnşallah uzun seneler milli takıma hizmet ederim

A Milli Takım'a geri dönen 33 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tecrübesi ile genç oyunculara örnek olduğunu belirten Sabri, "Zaten hepsi yetenekli oyuncular. Yaşları genç olmasına rağmen, hepsi takımların önemli pozisyonlarda. başarılarıyla takımlarında iyi yer edindiler. 2008'deki tecrübelerimizi konuşuyoruz, onlar da dinliyorlar. Şu anda her şey güzel" dedi.

"İNŞALLAH UZUN SENELER HİZMET EDERİM"

Daveti beklediğini kaydeden tecrübeli isim, "Her futbolcu milli takımı bekler, ben de bekliyordum. Uzun zamandır bekliyordum, kısmet bugüneymiş. İnşallah uzun seneler milli takıma hizmet ederim" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 44 kez kırmızı-beyazlı fzormayı terleten ve 1 gol atan Sabri, en son 2011 senesinde görev yaptı. Sabri Sarıoğlu, 2012 Avrupa Şampiyonası Play-Off maçınhda Hırvatistan'a İstanbul'da 3-0 kaybettiğimiz müsabakada oynamıştı. O tarihten sonra milli takıma giremeyen deneyimli oyuncu, yarın Göztepe'nin Medipol Başakşehir'le oynayacağı kritik maç öncesi büyük moral buldu.