Sabri Sarıoğlu'na şimdi de Yeni Malatyaspor talip oldu

Kayserispor'dan çok ciddi bir teklif alan ve prensip anlaşmasına varan tecrübeli futbolcuya ligin yeni takımlarından Yeni Malatyaspor da talip oldu.

Dün Kayserispor yönetimi ile bir araya gelen Sabri'nin imza atmaması durumunda Yeni Malatyaspor'un teklifini de gündemine alacağı gelen bilgiler arasında.