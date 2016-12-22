Sabri Sarıoğlu, Tuzlaspor'un hocası Metin Ersan'ı tehdit etti!
Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Galatasaray-Tuzlaspor maçında Sabri Sarıoğlu’nun tepkisi herkesi şaşırttı.
Galatasaray-Tuzlaspor karşılaşmasının hakemi Volkan Bayarslan’ın kararına sinirlenen Tuzlaspor’un hocası Metin Ersan, tepkisini dile getirdi.
Bayarslan’ın kararının yanlış olduğunu değerlendiren Ersan, hakeme itirazlarını sürdürürken beklenmedik bir tepki ile karşılaştı.
39 yaşındaki çalıştırının yanına gelen Galatasaraylı Sabri, tehdit içerikli sözler sarfederek herkesi şaşırttı. Bu arada Sabri, 601 gün sonra golle buluştu.
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