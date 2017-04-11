Galatasaray'a 3 gol atan Adebayor Avrupa basınının manşetlerinde

Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Emmanuel Adebayor, beklenen patlamayı Galatasaray karşısında yaptı. Sarı-kırmızılılara üç gol birden atan Togolu forvet, 2011'den bu yana Cim Bom'a karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Dört lig maçında beşinci golüne imza atan futbolcunun performansı, daha önce top koşturduğu ülkelerin basınında da geniş yer buldu. Fransa'da Monaco ve Metz; İngiltere'de Arsenal, Tottenham, Manchester City ve İspanya'da Real Madrid gibi ekiplerin formasını giyen Adebayor'un, eski günlerinden bir demet sunduğu belirtildi.

Sports: Adebayor Türk gibi güçlü

Fransa'nın Sports internet sitesi, yıldız golcünün performansını ilginç bir şekilde okurlarına yansıttı. 'Adebayor Türk gibi güçlü' başlığıyla verdiği haberinde, attığı üç golün takımının lider Beşiktaş'ı takibi sürdürmek ve Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına önemli katkı sunduğuna dikkat çekildi.

Fotbollskanalen: Galatasaray'ı küçük düşürdü

İsveç'te de birçok internet sitesinde Afrikalı forvetin yıldızının tekrar parladığı gece konuşuldu. Fotbollskanalen 'Adebayor Galatasaray'ı hat trickle küçük düşürdü' başlığıyla birlikte "Kendisini İstanbul'da yeniledi. Ülkenin dev ekibi Galatasaray'ı attığı üç golle küçük düşürdü" yakıştırmasını yaptı.

L'Equipe: Adebayor'dan üç gol

Fransız L'Equipe gazetesi 'Başakşehirli Emmanuel Adebayor'dan üç gol' başlığını kullandı. Galatasaray karşısında takımına galibiyeti getiren isim olduğuna dikkat çekilen 33 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için gerekli ligdeki ilk iki sıra için önemli bir katkı sunduğu ifade edildi.

Star Africa: Drogba gibi iz bırakabilir

Afrika basınından Star Africa 'Ölümsüz Adebayor Galatasaray'ı küçük düşürdü' başlığıyla verdiği haberinde kötü günlerin ardından yeniden canlandığını anlattığı oyuncunun durumunu, "Cehennemden geçti tekrar ışığı buldu. Drogba ve Eto'o gibi Türkiye'de iz bırakabilir" ifadelerine başvuruldu.

Deutsche Welle: Adebayor yeniden kanatlandı

Almanya'dan Deutsche Welle, 'Adebayor yeniden kanatlandı' başlıklı haberinde futbolcunun yeniden forma girmeye başladığı duyurularak, İngiltere'de beklentilerin uzağında kalan eski takımıyla karşılaştırma yapıldı: "Adebayor iyi işler yapıyor ama eski takımı Arsenal için aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Onlar dün gece Crystal Palace'tan üç yediler".

Daily Mail: İstanbul'da hat trick kahramanı

İngiltere'nin Daily Mail gazetesi de oyuncunun iyi gecesine özel yer ayırdı. 'Emmanuel Adebayor İstanbul'da hat trick kahramanı' başlığını kullanan gazetenin, yaşananlar ile ilgili yaptığı yorumda "Başakşehir'e bonservissiz gitti, beşinci golüne imza attı. İngiltere'deki geçen sezonun kısır döneminin ardından tekrar gollerini sıralamaya başladı" değerlendirmesine yer verildi.

Telegraph: Bergkamp ve Henry'ye adadı

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Telegraph'ta da yıldız forvetin performansı öne çıkarıldı. Başlıkta 'Adebayor hat trick yaptı. Ve bunu Arsenal efsaneleri Dennis Bergkamp ile Thierry Henry'ye adadı' sözüne yer veren gazete, Real Madrid'den sonra ilk hat trick'ini yaptığına da dikkat çekti. Adebayor'un maç sonrasında Bergkamp ve Henry'ye bu performansını borçlu olduğu sözlerine yer verildi.

Marca: Başakşehir'in rüyasını sürdürdü

İspanya'dan Marca 'Adebayor Galatasaray karşısındaki hat trickiyle Başakşehir'in rüyasını sürdürmesini sağladı' başlığını tercih etti ve şu ifadeleri kullandı: "Başakşehir ligin sürpriz takımı. Galatasaray'ı da eski Real Madridli futbolcunun yıldızlaşan performansıyla 4-0 mağlup ettiler".

Voetbal International: Sneijder'in canını acıttı

Hollanda'dan Voetbal International 'Adebayor üç golüyle Sneijder ve Galatasaray'ın canını acıttı' başlıklı bir haber yayınladı. Deneyimli forvetin dört gollü galibiyette attığı üç golle başrolü oynadığına vurgu yapıldı.