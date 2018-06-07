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Sadi Tekelioğlu Hekimoğlu Trabzon'la anlaşmaya vardı

Deneyimli teknik adam, Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübünün yeni teknik direktörü oldu

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Tecrübeli teknik adam Sadi Tekelioğlu, TFF 3. Lig  ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü ile sözleşme imzaladı.

Hekimoğlu Döküm Sanayi'nde gerçekleştirilen imza töreninde daha önce  prensip anlaşmasına varılan deneyimli teknik adam ile resmi sözleşme yapıldı.

Kulüp başkanı Celil Hekimoğlu, Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübünün bir  proje olduğunu belirterek, "Bu proje özellikle kendi altyapımızda Trabzonspor  altyapısında ve Trabzon'un amatör kulüplerinde yetişen oyuncuları deneyimli  kadrolarla buluşturup bu çocuklarımızın kaybolmalarını engelleyip tecrübe  kazandırarak Türk futboluna kazandırma projesidir." dedi.

Hekimoğlu, kadronun büyük çoğunluğunun genç ve istikbal vadeden  oyunculardan olacağını kaydederek, şunları söyledi

"Bunları zirve yarışı için destekleyerek 2-3 tecrübeli oyuncuyla  kaynaştırıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Zirveye, şampiyonluklara oynamak  istiyoruz. Bu projeye inandığımız için Sadi Tekelioğlu, burada. Kendisi  Trabzonspor altyapısında ve A takımda birçok genç yeteneği Türk futboluna  kazandırmış bir isim. Aynı misyonu burada devam ettirmesi için yanında olacağız.  Tabii bu projeler için tesis ihtiyacı var. Trabzon'da Akyazı Spor Kompleksi hariç  doğru dürüst saha kalmadı. Orayı da kullanamıyoruz. Bunun için önemli çalışmalar  yapıyoruz, 1 yıl içinde kendi spor tesislerimize kavuşmak için çalışıyoruz. Tüm  Trabzonlu sporseverleri bu yeni heyecana destek olmaya davet ediyorum. Bu  projenin gerçekleşmesi için bize destek olan Düzyurtspor camiasına da teşekkür  ediyorum. Hocamıza ve ekibimize başarılar diliyorum."

Trabzonspor ile iyi ilişkilerinin olduğunu ifade eden Hekimoğlu,  "Trabzonspor ile birlikte ve beraber hareket etmek istiyoruz. Asıl amiral gemisi  Trabzonspor'dur. Biz onların neferleriyiz. Trabzonspor'a pilot takım olabilecek,  oyuncu yetiştirebilecek çok iyi bir ekip olmak istiyoruz. Şehrin desteğini de  arkamızda görmek istiyoruz." diye konuştu.

Sadi Tekelioğlu da burada olmaktan dolayı çok mutluluk yaşadığını  belirterek, "Hekimoğlu, yıllardır Trabzon'a ve Türk futboluna hizmet etmiş bir  kurum. Profesyonelliğe ihtiyacı vardı. Böyle bir projeye bizi de kattılar. Bizi  de bu olayın içine iten bu projeydi, Trabzon'da olması önemliydi. Daha üst  liglerde çalışabilirdim ama bir proje takımı olduğu için tercih ettim.  Takımımızın nerde olduğu önemli değil, başkanımız, yönetimimiz üst ligdedir.  Önemli olan nereye gideceğimizdir. Biz gideceğimiz rotayı biliyoruz. İnşallah  Hekimoğlu Trabzon çok iyi yerlere gelecek." ifadelerini kullandı.

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