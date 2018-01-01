Sadık Çiftpınar: Erol Bulut bize çok şey kattı

Süper Lig’in ilk yarısında sergilediği performansla başta milli takım teknik sorumlusu Lucescu olmak üzere birçok kulübün dikkatini çeken genç savunma oyuncusu Sadık, İHA’ya yaptığı açıklamada ikinci yarıyı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Takım olarak ligin ilk yarısında hedefledikleri puana ulaştıklarını belirten Sadık, "Allah’a şükürler olsun ilk yarıyı kazasız belasız tamamladık. Takım olarak hedeflediğimiz puanı yakaladık diyebiliriz. Tabii benim için de farklı bir deneyim oldu. İlk kez Süper Lig’de forma giydim. Eğer biraz olsun takıma faydam olduysa ne mutlu bana. Ben uzun yıllardır Malatyaspor’un formasını giyen bir futbolcu olarak burada çok büyük başarılar yakaladım. İnşallah 2018 yılı ben ve takımım için daha iyi geçer. Buradan bana inanan başta başkanım ve teknik heyetimiz olmak üzere, büyük Malatyaspor taraftarına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

“Hocamızdan çok şey öğrendik, öğrenmeye de devam ediyoruz”

İkinci yarı hazırlıkları için çarşamba günü Antalya’da toplanacaklarını da hatırlatan Sadık, "İnşallah ikinci yarı hazırlıklarımıza çarşamba günü başlayacağız. Ligin ikinci yarısı daha zorlu geçecektir. Biz de bu bilinçle hazırlıklarımızı yürütmeliyiz. Gerçekten Erol Hocamız takımın başına geçtikten sonra farklı bir kimliğe büründük. Ve bu da bize başarı getirdi. Aldığımız Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor galibiyetleri bunun en güzel göstergesi. Oyuncular olarak hocamızdan çok şey öğrendik, öğrenmeye de devam ediyoruz. Ligin ikinci yarısında daha iyi bir takım izleteceğimizi umuyorum. İkinci yarıyı büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

İHA