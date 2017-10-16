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Sadri Şener: Dostlarla sohbetlerimizde şık olmayan cümleler duyuyorum

Trabzonspor Kulübünün eski başkanı Sadri Şener, yalnızca teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının Trabzonspor camiasını tatmin etmeyeceğini söyledi.

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Sadri Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili takımın  sahasında aldığı sonuçları eleştirerek, "Bir takım kötü gittiğinde teknik  direktörün gitmesi çok sıradan bir şey. Trabzonspor camiasını tatmin etmek için  daha radikal bir hareket yapılması gerekiyor." dedi.

Şener, Trabzonspor gibi bir takımın sahasında önce 3-0'dan 4-3, sonra  da 6-1 gibi tarihi sonuçlarla mağlup olmasının kabul edilemez olduğunun altını  çizerek, şöyle konuştu:

"Tek tek oyunculara bakınca herkes takımı şişiriyor, 'mükemmel  takımımız var' diyordu. Ama demek bunlar çok iyi oyuncu değil. Önce 3-0'dan 4-3  yeniliyorsun, bu hafta da Akhisar'a 6-1 mağlup oluyorsun. Bizim 1461 Trabzon'u  çıkarsan 6 tane yemez. Bu nasıl bir takım. Ben sezon başından bu yana bu  savunmayı sevemedim. Bu işin çok alimi değilim ama bu savunma ile bu iş olmaz.  Çok kötü bir savunma ve orta saha var. Rakipler orta sahayı ve savunmamızı tren gibi geçiyorlar."

"Yönetim erken seçime gitmeli"

Sadri Şener, Trabzonspor'un mevcut yönetiminin çok bölünmüş bir  görüntü verdiğini, yönetim içinde birlik ve beraberliğin olmadığını aktardı.

Trabzonspor yönetiminin güven vermediğini vurgulayan Şener, "Yönetim  erken seçime gitmeli. Kendi aralarında ikiye mi bölünmüşler, üçe mi bölünmüşler,  belli değil. Dostlarla sohbetlerimizde şık olmayan cümleler duyuyorum. Böyle  yönetim olmaz. Yönetim mutlak başkana bağlı kişilerden oluşmalı. Trabzonspor bu  kadar kötü giderken, tek çare yönetim erken seçime gitmeli ve iyi bir teknik  direktör göreve getirilmeli." ifadelerini kullandı.

Kendisinin ilk başkanlık döneminde 7-1'lik Beşiktaş mağlubiyetinden  sonra istifa ettiğini hatırlatan Şener, "Biz o dönemde Beşiktaş'a yenilmiştik,  hemen o gün istifa ettim. Herkes benimle uğraştı, takım rahat idman yaptı. Sonra  4-5 oyuncuyu kadro dışı bıraktık, takım çıkışa geçti. Çok vurucu, büyük etki  yapan şeyler Trabzonspor'u tatmin eder. Böyle günlerde toparlanmak zordur. Aklı  selim insanların öne çıkması lazım. Bizim böyle zor günlerimizde, Trabzonspor  camiasının önde gelen isimleri ilk antrenmanda tesislere gelir ve sahanın  kenarına dizilirdi. Herkes el ele verirdi. Şu an böyle bir görüntü yok. Başkan  yalnız kalmış gibi duruyor ya da yalnız kalmayı tercih ediyor."  değerlendirmesinde bulundu.

"Benim tanıdığım Ersun, Trabzonspor'da kalmaz"

Sadri Şener, Ersun Yanal ile yolların ayrılıp ayrılmamasının  Trabzonspor'un durumunda çok büyük bir değişikliğe neden olmayacağını dile  getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim tanıdığım Ersun da Trabzonspor'da kalmaz. Ersun'un gidip  gitmemesi çok fark oluşturmaz. Dediğim gibi Ersun Yanal'ın da bu tablodan sonra  Trabzonspor'da kalacağını düşünmüyorum."

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