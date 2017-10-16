Sadri Şener: Dostlarla sohbetlerimizde şık olmayan cümleler duyuyorum

Sadri Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili takımın sahasında aldığı sonuçları eleştirerek, "Bir takım kötü gittiğinde teknik direktörün gitmesi çok sıradan bir şey. Trabzonspor camiasını tatmin etmek için daha radikal bir hareket yapılması gerekiyor." dedi.

Şener, Trabzonspor gibi bir takımın sahasında önce 3-0'dan 4-3, sonra da 6-1 gibi tarihi sonuçlarla mağlup olmasının kabul edilemez olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Tek tek oyunculara bakınca herkes takımı şişiriyor, 'mükemmel takımımız var' diyordu. Ama demek bunlar çok iyi oyuncu değil. Önce 3-0'dan 4-3 yeniliyorsun, bu hafta da Akhisar'a 6-1 mağlup oluyorsun. Bizim 1461 Trabzon'u çıkarsan 6 tane yemez. Bu nasıl bir takım. Ben sezon başından bu yana bu savunmayı sevemedim. Bu işin çok alimi değilim ama bu savunma ile bu iş olmaz. Çok kötü bir savunma ve orta saha var. Rakipler orta sahayı ve savunmamızı tren gibi geçiyorlar."

"Yönetim erken seçime gitmeli"

Sadri Şener, Trabzonspor'un mevcut yönetiminin çok bölünmüş bir görüntü verdiğini, yönetim içinde birlik ve beraberliğin olmadığını aktardı.

Trabzonspor yönetiminin güven vermediğini vurgulayan Şener, "Yönetim erken seçime gitmeli. Kendi aralarında ikiye mi bölünmüşler, üçe mi bölünmüşler, belli değil. Dostlarla sohbetlerimizde şık olmayan cümleler duyuyorum. Böyle yönetim olmaz. Yönetim mutlak başkana bağlı kişilerden oluşmalı. Trabzonspor bu kadar kötü giderken, tek çare yönetim erken seçime gitmeli ve iyi bir teknik direktör göreve getirilmeli." ifadelerini kullandı.

Kendisinin ilk başkanlık döneminde 7-1'lik Beşiktaş mağlubiyetinden sonra istifa ettiğini hatırlatan Şener, "Biz o dönemde Beşiktaş'a yenilmiştik, hemen o gün istifa ettim. Herkes benimle uğraştı, takım rahat idman yaptı. Sonra 4-5 oyuncuyu kadro dışı bıraktık, takım çıkışa geçti. Çok vurucu, büyük etki yapan şeyler Trabzonspor'u tatmin eder. Böyle günlerde toparlanmak zordur. Aklı selim insanların öne çıkması lazım. Bizim böyle zor günlerimizde, Trabzonspor camiasının önde gelen isimleri ilk antrenmanda tesislere gelir ve sahanın kenarına dizilirdi. Herkes el ele verirdi. Şu an böyle bir görüntü yok. Başkan yalnız kalmış gibi duruyor ya da yalnız kalmayı tercih ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Benim tanıdığım Ersun, Trabzonspor'da kalmaz"

Sadri Şener, Ersun Yanal ile yolların ayrılıp ayrılmamasının Trabzonspor'un durumunda çok büyük bir değişikliğe neden olmayacağını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim tanıdığım Ersun da Trabzonspor'da kalmaz. Ersun'un gidip gitmemesi çok fark oluşturmaz. Dediğim gibi Ersun Yanal'ın da bu tablodan sonra Trabzonspor'da kalacağını düşünmüyorum."