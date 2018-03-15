Saeed Al-Falasi Milan'ı satın alacak

İtalya’nın en saygın gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport’un haberine göre, finansal açıdan zor günler geçiren ve Finansal Fair Play kurallarına uymaması durumunda Avrupa’dan men cezasının eşiğinde olan Milan’ın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli Triangle Group’un sahibi olan Al Maktoum ailesinden Saeed Al-Falasi tarafından satın alacağı iddia edildi.

Milan’ın hali hazırda sahibi olan Çinli iş adamı Yonghong Li’nin geçtiğimiz ay iflas etmesinin ardından Milan’ı yeniden başka bir finansmana bırakma kararı aldığı öğrenildi. Haberde ayrıca, Real Madrid ve Galatasaray’ın da Finansal Fair Play kuralları nedeniyle satılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Milan, sezon başı transfer döneminde yaptığı rekor transferlerle gündeme gelmiş fakat ligde ve Avrupa’da bir türlü beklenileni verememişti.

İşte Milan’ın yaz transfer döneminde yaptığı transferler;

Leonardo Bonucci – 42 milyon Euro

Andre Silva – 38 milyon Euro

Andrea Conti – 25 milyon Euro

Hakan Çalhanoğlu – 22 milyon Euro

Matteo Musachio – 18 milyon Euro

Ricardo Rodriguez – 18 milyon Euro

Lucas Biglia – 17 milyon Euro

Franck Kessie – 8 milyon Euro (2 yıllık kiralık)

Antonio Donnaruma – 1.5 milyon Euro

Fabio Borini - Kiralık

(GunesSpor)