Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Saeed Al-Falasi Milan'ı satın alacak

Geçtiğimiz nisan ayında 740 milyon Euro karşılığında Çinli iş adamı Yonghong Li’ye satılan İtalyan devi Milan’ın yeniden finanse edilebilmesi adına bir kez daha satılması gündeme geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya’nın en saygın gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport’un haberine göre, finansal açıdan zor günler geçiren ve Finansal Fair Play kurallarına uymaması durumunda Avrupa’dan men cezasının eşiğinde olan Milan’ın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli Triangle Group’un sahibi olan Al Maktoum ailesinden Saeed Al-Falasi tarafından satın alacağı iddia edildi.

Milan’ın hali hazırda sahibi olan Çinli iş adamı Yonghong Li’nin geçtiğimiz ay iflas etmesinin ardından Milan’ı yeniden başka bir finansmana bırakma kararı aldığı öğrenildi. Haberde ayrıca, Real Madrid ve Galatasaray’ın da Finansal Fair Play kuralları nedeniyle satılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Milan, sezon başı transfer döneminde yaptığı rekor transferlerle gündeme gelmiş fakat ligde ve Avrupa’da bir türlü beklenileni verememişti.

İşte Milan’ın yaz transfer döneminde yaptığı transferler;

Leonardo Bonucci – 42 milyon Euro

Andre Silva – 38 milyon Euro

Andrea Conti – 25 milyon Euro

Hakan Çalhanoğlu – 22 milyon Euro

Matteo Musachio – 18 milyon Euro

Ricardo Rodriguez – 18 milyon Euro

Lucas Biglia – 17 milyon Euro

Franck Kessie – 8 milyon Euro (2 yıllık kiralık)

Antonio Donnaruma – 1.5 milyon Euro

Fabio Borini - Kiralık

(GunesSpor)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA