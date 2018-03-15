Saeed Al-Falasi Milan'ı satın alacak
Geçtiğimiz nisan ayında 740 milyon Euro karşılığında Çinli iş adamı Yonghong Li’ye satılan İtalyan devi Milan’ın yeniden finanse edilebilmesi adına bir kez daha satılması gündeme geldi.
İtalya’nın en saygın gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport’un haberine göre, finansal açıdan zor günler geçiren ve Finansal Fair Play kurallarına uymaması durumunda Avrupa’dan men cezasının eşiğinde olan Milan’ın Birleşik Arap Emirlikleri menşeli Triangle Group’un sahibi olan Al Maktoum ailesinden Saeed Al-Falasi tarafından satın alacağı iddia edildi.
Milan’ın hali hazırda sahibi olan Çinli iş adamı Yonghong Li’nin geçtiğimiz ay iflas etmesinin ardından Milan’ı yeniden başka bir finansmana bırakma kararı aldığı öğrenildi. Haberde ayrıca, Real Madrid ve Galatasaray’ın da Finansal Fair Play kuralları nedeniyle satılmasının gündemde olduğu belirtildi.
Milan, sezon başı transfer döneminde yaptığı rekor transferlerle gündeme gelmiş fakat ligde ve Avrupa’da bir türlü beklenileni verememişti.
İşte Milan’ın yaz transfer döneminde yaptığı transferler;
Leonardo Bonucci – 42 milyon Euro
Andre Silva – 38 milyon Euro
Andrea Conti – 25 milyon Euro
Hakan Çalhanoğlu – 22 milyon Euro
Matteo Musachio – 18 milyon Euro
Ricardo Rodriguez – 18 milyon Euro
Lucas Biglia – 17 milyon Euro
Franck Kessie – 8 milyon Euro (2 yıllık kiralık)
Antonio Donnaruma – 1.5 milyon Euro
Fabio Borini - Kiralık
(GunesSpor)
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