Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Mahmut Uslu, futbolun çirkin yönünün Messi'sidir!

Beşiktaş Kulübü'nün hukuk kurulundan sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, derbi sonrasında yaşanılan her hukuksuz açıklama, eylem ve faaliyet için ayrı ayrı 6222'den dava açacaklarını, ayrıca TFF ve MHK nezdinde her türlü girişimi başlatacaklarını söyledi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

'ARSEN ORMAN' İÇİN HUKUKİ SÜREÇ

"Mahmut Uslu, Caner ile ilgili ailesine dil uzatacak açıklama ve imalarla hakaret etti. Bununla ilgili suç duyurusu yapılacak. Uslu ayrıca tribünlerin Caner ve ailesine yönelik küfürlerini doğrulayan, teşvik eden davranışlarıyla da suç işlemiştir. Başkanımız Fikret Orman ile ilgili yaptığı açıklama ve imalar (Mahmut Uslu'nun Arsen Lüpen göndermesi yaparak 'Arsen Orman' ifadesini kullanması kastediliyor) başkanımız tarafından cevaplanacaktır. Ancak bununla ilgili hukuki işlemleri de başlatacağız. Eğer futbolun çirkinliğini konuşacaksak; Mahmut Uslu, futbolun çirkin yönünün Messi'sidir diyebiliriz. Söylediklerim cevap olarak algılanmasın. Çünkü bu seviyeye inmeye ne terbiyemiz ne de Beşiktaşlı genetiğimiz müsaade etmez. Uslu'nun sözlerinin toplumda ve vicdanlarda karşılığı yoktur."

ARSEN LÜPEN KİMDİR?

Arsen Lüpen, Fransız yazar Maurice Leblanc'ın yarattığı ünlü bir roman karakteridir. Söz konusu karakter; iyi rol yapan, kadınları kendisine kolaylıkla aşık edebilen, çapkın ve amansız bir hırsız olarak bilinir.

TFF SUSMASAYDI, BÖYLE OLMAZDI

"Sabah Gazetesi foto muhabiri, Önder Fırat'ın fotoğrafını çekmiş. Şeref Tribünü'nde herkesin göreceği bir şekilde el hareketi yapıyor. Bu hareketler sahibinin seviyesini gösterir, ancak 6222'ye göre toplumu kin ve nefrete sürükleyen bir eylem. Bir önceki derbide Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu, Nihat Özdemir'e ve onun şahsında TFF'ye hakaret etmişti. Ancak ne gözlemci ne de temsilci bu hakaretleri raporlaştırmadığı ya da sümenaltı edildiği için ceza ve yaptırım uygulanmadı. Yaptıkları nedeniyle cezalandırılmadıklarını gören kişiler, el kol hareketleri ve söylemleri ile derbiyi çirkinleştirmekten geri durmadı. TFF o gün kendi şahsına ve başkanvekiline yapılan hakaretlere cevap verseydi, bugün yaşananların önüne geçilebilirdi."

ALİ PALABIYIK VE EKİBİ KATLETTİ

"Karabük'e karşı çok iyi oynamamıza rağmen, maçı katleden Ali Palabıyık, Lens'in nizami golünü vermeyen Cem Satman... Aynı Palabıyık, geçen yıl Fenerbahçe ile oynadığımız Türkiye Kupası maçını çığırından çıkardı. Tosic'i gereksiz yere atıp, rakibin oyunlarını görmeyerek mücadeleyi geren Palabıyık'a derbinin de verilmesini şaşkınlıkla karşıladık. Maalesef Ali Palabıyık ve ekibi, yanlış kararlarla Beşiktaş'ı katletti. Bunun bir tesadüf olduğuna inanmak istiyoruz. Bence bu hakemler bırakın derbiyi, bu performanslarıyla Süper Lig maçı yönetmeyi hak etmiyorlar."

Sabah