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Safet Susic: 6-0 kaybedebileceğimiz maçı 4-3 kazandık

Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç, 4-3 kazandıkları Trabzonspor maçını değerlendirdi.

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Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç, Trabzonspor galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Safet Susiç, maç sonunda samimi itiraflarda bulunurken, 4-3 kazanmalarına rağmen maçı 6-0 da kaybedebileceklerini söyledi.

İşte Safet Susiç'in maç sonu açıklamaları:

''6-0 kaybedebileceğimiz bir maçı, sonunda 4-3 kazandık. İlk dakikalarda iyiydik, bireysel hatalardan 2 gol yedik.''

''İlk yarının sonuna doğru attığımız gol bizim için çok önemliydi. Maçı aslında çevirebileceğimizi çok tahmin etmedim. Oyuncularımdan devre arası daha farklı bir skor çıkmamasını istedim.''

''Öyle düşünüyorum ki Vagner Love tek başına Trabzonspor'u yendi.''

Sporx

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