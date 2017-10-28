Safet Susic: Birkaç dakika daha dayanabilseydik 1 puanla sahadan ayrılabilirdik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda buundu.

Safet Susic, "Beşiktaş'ı kutluyorum. Hak ettiler, bizden iyi oynadılar, özellikle ikinci yarı. İlk yarı bizim açımızdan kötü değildi, ortada bir oyun vardı ama maalesef ikinci yarı sahip olduğumuz topları iki üç pas yaptıktan sonra kaybettik. Beşiktaş bizim sahamızda oynadı. Oyun planımızda bu kadar geri çekilmek yoktu. Ancak orta sahada bu kadar top kaybedince çıkamıyorsunuz" dedi.

Beşiktaş'ın şu an Türkiye'nin en iyi ve en diri takımı olduğunu vurgulayan Susic, şunları kaydetti:

"Birkaç dakika daha dayanabilseydik 1 puanla sahadan ayrılabilirdik. Aslında biz çok kısa süre içerisinde 4 oyuncu kaybettik. Yani Reny ve N'Skala'nın zehirlenmesi, Mbilla ve Maniatis'in sakatlanması, alternatif açısından bizim için çok önemli futbolculardı. Maalesef onlardan mahrum bir oyunla sahaya çıkmak zorunda kaldık. Fernandes çok iyi ve kaliteli oyuncu fakat bugün iki kenar oyuncumuz da çok hata yaptı, çok top kaybetti. Devre arasında oyuncularımla konuşmamda özellikle kenardaki oyuncularımın top kaybetmemelerini, topa sahip olmalarını istedim ancak olmadı. Belki biraz korkmuş, çekinmiş olabilirler Beşiktaş ile oynarken."