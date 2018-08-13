Saffet Susic'ten maç sonu itirafı! 'Şenol Güneş'e maçı hak ettiklerini söyledim

Akhisarspor teknik direktörü Safet Susic, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçından sonra açıklamalarda bulundu.

''ŞENOL GÜNEŞ'E DE SÖYLEDİM...''

Maçtan sonra Şenol Güneş ile görüştüğünü belirten Susic, ''2-1 burada çok kötü bir skor değil. İlk yarıda çok kötü oynadık. Hiçbir şey yapamadık. İkinci yarıda biz daha iyiydik. Beşiktaş'ın 2-1'i hak ettiğini düşünüyorum. Teknik direktörleri Şenol Güneş'e de söyledim. Beşiktaş galibiyeti hak etti.'' dedi.

''İKİNCİ YARI GİBİ OYNARSAK...''

Beşiktaş karşısında ikinci yarıda iyi oynadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, ''İkinci yarıda oynadığımız gibi oynarsak haftaya Rize maçında daha iyi olacağız. O oyunu sergilemeliyiz. Dediğim gibi bugün galibiyet Beşiktaş'ın hakkıydı.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)