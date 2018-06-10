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Sağ kanada Bamba, sol beke Mbengue

SPORTİF Direktör Damien Comolli’nin elinde birçok isim bulunduğu ve kulübün şartlarına göre bu futbolcular arasında seçim yaptığı kaydedildi.

  • StarSpor
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Henüz yeni teknik direktör ile anlaşma yapılmadığı için şu anda sadece belirli isimlerle görüşmeler yapan Comolli’nin sağ kanat için Jonathan Bamba’yı düşündüğü, sol beke de Adama Mbengue’yi almayı planladığı öğrenildi. St.Etienne’de oynayan 23 yaşındaki Bamba geçen sezon 34 lig maçında 7 gol, 10 asistle oynadı. Bamba gerektiğinde santrforda da oynayabiliyor. Caen’de oynayan 24 yaşındaki Senegalli Mbengue’nin de Fener’e sıcak baktığı ve resmi teklifi beklediği ifade edildi.

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