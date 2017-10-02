Sağ kanattaki verimsizliği konuşulan Giuliano: Lucescu beni forvet arkasında, özgür bir şekilde oynattı

Giuliano Victor de Paula, 2011 yılında daha 20 yaşındayken Internacional’den Ukrayna takımı Dnipro’ya transfer olarak Avrupa’ya adım atmıştı. Ancak buradaki 3 sezonluk macerası pek de istediği gibi geçmedi. Ardından Gremio formasıyla ülkesine geri döndü ve yine tam anlamıyla beklentileri karşılayamadı. Buna rağmen Lucescu, onu Zenit’e transfer etti. Ve buradaki ilk sezonunda 38 resmi maçta 17 kez fileleri havalandırıp 13 asist yapan Giuliano, hayatının en verimli dönemini geçirdi.

‘Bacaklarımda güç kalmıyor’

Sambacı, bunun sırrını, şu sözlerle anlatmıştı: Gremio’da sağ kanatta oynuyordum. Sürekli geri giderek defansa yardım etmeniz gerekiyor. Bazen bacaklarımda hücuma çıkacak güç kalmıyordu. Lucescu beni forvet arkasında, özgür bir şekilde oynattı. Kaleye daha yakın olabiliyordum. Bunun sonucunda goller ve asistler geldi...

2 milyon Euro etmez!

Maalesef Brezilyalı yıldızı bir türlü forvet arkasında göremedik. Aykut Kocaman inatla Giulia­no’yu sağ kanatta oynatıyor. Şimdi herkes; penaltılar dışında kaleyi bulan şutu olmayan, asisti bulunmayan, Akhisar karşısında 1 başarısız orta denemesi yapıp ceza sahasına isabetli pas atamayan 27 yaşındaki futbolcuyu yerden yere vuruyor.

Geldiğinde milli oyuncuydu

Maalesef eleştirilerin odağı yanlış. Sağ kanatta oynayacak Giuliano’ya bırakın 7 milyon Euro’yu belki 2 milyon Euro bile verilmez. Bu nedenle Sambacı’nın performansından memnun değilseniz ona değil, Giuliano’ya bir kez daha sağ kanat kâbusu yaşatan Aykut Kocaman’a kızın. Bu adamın Fenerbahçe’ye Brezilya Milli Takımı oyuncusu olarak geldiği unutulmasın.

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