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Sahalarda ender görülen olay! Hakem sakatlandý...

Ziraat Türkiye Kupasý'nda oynanan Galatasaray - Tuzlaspor maçýnda yardýmcý hakem sakatlýk geçirdi.

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Galatasaray'ýn Tuzlaspor ile oynadýðý Ziraat Türkiye Kupasý mücadelesinde talihsiz bir an yaþandý.

Mücadelenin 22. dakikasýnda yardýmcý hakem Arkýn Akgöl, koþarken sakatlandý ve oyuna devam edemedi. 

Yaklaþýk 5 dakika boyunca tedavisi yapýlan Akgöl, sedye ile kenara geldi ve yerine 4. hakem Serkan Ergün geçti.

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