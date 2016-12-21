Sahalarda ender görülen olay! Hakem sakatlandý...
Ziraat Türkiye Kupasý'nda oynanan Galatasaray - Tuzlaspor maçýnda yardýmcý hakem sakatlýk geçirdi.
Galatasaray'ýn Tuzlaspor ile oynadýðý Ziraat Türkiye Kupasý mücadelesinde talihsiz bir an yaþandý.
Mücadelenin 22. dakikasýnda yardýmcý hakem Arkýn Akgöl, koþarken sakatlandý ve oyuna devam edemedi.
Yaklaþýk 5 dakika boyunca tedavisi yapýlan Akgöl, sedye ile kenara geldi ve yerine 4. hakem Serkan Ergün geçti.
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