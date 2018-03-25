Sahasında Trabzonspor'u 84-78 mağlup eden Galatasaray Odeabank, play-off yolunda kritik bir galibiyet aldı

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray Odeabank 3 periyodu geride kapattığı maçta son periyottaki oyunuyla karşılaşmadan galip ayrılarak, play-off yolunda önemli bir sonuca imza attı.

İlk Periyot: 22 - 23 (Trabzonspor)

2. Periyot: 44-47 (Trabzonspor)

3. Periyot: 59-62 (Trabzonspor)

Başkan Cengiz de takıma destek verdi

Zorlu mücadelede sarı-kırmızılılara başkan desteği de vardı. İHA'da yer alan habere göre; Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maçı protokol tribününden takip etti. Karşılaşmayı dikkatli takip eden Başkan Cengiz’in heyecanlı olduğu da gözlendi.

Maçı ayrıca Galatasaray yöneticileri Ömer Cansever, Hacı Hüseyin Toprak, Mahmut Recevik, Erol Özmandıracı ve Nejat Güney de takip etti.