'Sahur Kupası' müsabakalarının dördüncüsü gerçekleştirildi

Okçular Tekkesi’nde düzenlenen müsabakaya, Vakıf Başkanı Haydar Ali Yıldız, Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan’ın yanı sıra yaklaşık 100 yarışmacı katıldı. Ahmet Ülker ve Emrullah Akbulut birinci oldu. Dereceye girenlerin ödülleri, Bilal Erdoğan tarafından takdim edildi.

(Akşam)