Sakaryaspor'da fatura Tuncay Şanlı'ya kesildi

Sakaryaspor yönetiminin, göreve geldiği günden beri tartışmaların odak noktasında bulunan Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yolları ayırma konusunda görüş birliğine vardığı iddia edildi.

Yenihaber Gazetesi'nin haberine göre; Kararın Teknik Direktör Tuncay Şanlıya tebliğ edilmesine rağmen Şanlı'nın görevinden ayrılmak istemediğini yönetime ilettiği iddia ediliyor.

Sakaryaspor yönetiminin yaşanan bu gelişmelerin ardından Teknik Heyet ile bir toplantı yapıp nihai kararı kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Tuncay Şanlı döneminin resmen kapanmamasına rağmen Sakaryaspor yönetiminin teknik direktörlük görevi için Çoşkun Demirbakan ve Serdar Bozkurt isimleri üzerinde durduğu gelen haberler arasında.