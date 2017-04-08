Sakatlanan Hüseyin Göçek 4. hakem Murat Özcan'la yer değiştirdi

Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek 37. dakikada sağ arka adalesinden sakatlandı. Kenarda bir süre tedavi olan ve kendini deneyen Göçek devam edemeyeceğini anlayınca yerini maçın dördüncü hakemi Murat Özcan'a bıraktı.



SKANDALDAN DÖNÜLDÜ

Süper Lig'de oynanan Gençlerbİrliği-Antalyaspor maçında sakatlanan orta hakem Hüseyin Göçek'in yerine müsabakanın yönetimini devralan 4. hakem Murat Özcan, skandalın eşiğinden döndü.

Maçın 57'nci dakikasında Gençlerbirliği oyuncusu Khalili'nin rakibine yaptığı hareket sonrası, hakem Özcan İsveçli oyuncuya 2. sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun sarı kartı yoktu. Aynı pozisyondan 1 dakika önce 15 numaralı Politevich'in yaptığı harekete avantaj kuralını uygulayan Özcan, 55 numaralı Khalili'nın faulu sonrası numaraları karıştırdı ve 2 kartı da Khalili'ye çıkardı.

Gençlerbirliği oyuncularının yoğun itirazları ve maçın 4. hakemi Hüseyin Göçek'in uyarısıyla birlikte Özcan kararından döndü ve ilk Khalili'nin kırmızı kartını iptal etti.