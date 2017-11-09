Sakatlığı bulunan Kaan Ayhan, milli takım kampından ayrıldı
Bu akşam Romanya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Takım'da Kaan Ayhan, sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Dün yapılan antrenmanda fizyoterapist eşliğinde kendisi için hazırlanan özel egzersiz ve tedavi programını uygulayan futbolcu için yapılan son tetkik ve muayenelerde, sakatlığının A Milli Takım'ın özel maç periyodunun kalan süresi içinde iyileşmesi mümkün görülmediğinden, oyuncunun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu.
Kaan, sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Cluj'deki kampından ayrılarak Almanya'ya döndü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.