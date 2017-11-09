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Sakatlığı bulunan Kaan Ayhan, milli takım kampından ayrıldı

Bu akşam Romanya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Takım'da Kaan Ayhan, sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

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Dün yapılan antrenmanda fizyoterapist eşliğinde kendisi için hazırlanan özel egzersiz ve tedavi programını uygulayan futbolcu için yapılan son tetkik ve muayenelerde, sakatlığının A Milli Takım'ın özel maç periyodunun kalan süresi içinde iyileşmesi mümkün görülmediğinden, oyuncunun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu.

Kaan, sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Cluj'deki kampından ayrılarak Almanya'ya döndü.

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