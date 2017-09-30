Sakatlığı geçen Onur Kıvrak, Beşiktaş maçında forma giyebilecek

Ligde geçen hafta sahasında 3-0 öne geçtiği Aytemiz Alanyaspor maçından 4-3'lük mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Pazar günü Beşiktaş karşısında puan kaybını telafi etmeye çalışacak.

İlk 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 8 puan toplayarak 9. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, zirve yarışına tutunmak istiyor. Saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus, yönetecek.

Deplasmanda ilk peşinde

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında kazanması halinde bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde edecek.

Ligin 2. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan, üçüncü haftada Göztepe'ye 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, ligin 5. haftasında da Medipol Başakşehir maçından 2-2'lik sonuçla ayrıldı.

Deplasmanda bu sezon oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, sadece 2 puan çıkardı.

Trabzonspor, İstanbul deplasmanında 3. sınavını verecek. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir deplasmanlarından 2-2'lik beraberlikle dönen Trabzonspor, İstanbul'dan bu sezon ilk 3 puanıyla dönmeye çalışacak.

Kalede, Onur Kıvrak

Trabzonspor'da ligin 5. haftasındaki Medipol Başakşehir maçı ile 6. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Onur Recep Kıvrak'ın siyah-beyazlı takım karşısında görev alması bekleniyor.

Karın kasında travmaya bağlı yırtık tespit edilen ve tedavisi tamamlandıktan sonra hafta içi antrenmanlara başlayan deneyimli kaleci, 2 hafta aradan sonra bordo-mavili takımın kalesini koruyacak.

2 oyuncu ceza sınırında

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bordo mavililerde 3'er sarı kartı bulunan Kucka ile Arjantinli oyuncu Mas, Pazar günü oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda ligin 8. haftasında oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.

Katar'da özel maç planlanıyor

Trabzonspor, Beşiktaş maçının ardından lige verilecek milli arada Katar'da özel maç yapmayı planlıyor.

Bordo-mavililerin Al Sadd takımı ile oynayacağı özel karşılaşma için 7 Ekim Cumartesi günü Katar'a gideceği, pazar günü maçı oynadıktan sonrada Trabzon'a döneceği öğrenildi.

Programın Beşiktaş maçının ardından tam olarak netleşeceği belirtildi.