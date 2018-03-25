Sakatlığı sebebiyle Selçuk İnan milli takım kadrosundan çıkarıldı
A Milli Takım'da Selçuk İnan kadrodan çıkarıldı.
A Milli Takım'da Selçuk İnan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
A Milli Takım'da Selçuk İnan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
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