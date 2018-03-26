Sakatlıklardan kurtulamayan Ömer Şişmanoğlu, bir türlü sahalara dönemedi

Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'tan transfer edilen deneyimli forvet, ilk 7 hafta yaşadığı stres kırığı yüzünden takımdan ayrı kaldı. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 8'inci haftada Antalyaspor deplasmanında 4 dakika giyen ve 1 de gol atan Ömer, sadece 6 maç görev yapabildi. Bu sezon hiç 11'e giremeyen Ömer Şişmanoğlu, ikinci yarıda bu kez de dizinden sakatlık geçirdi.

Ligin 19'uncu haftasında Bornova Stadı'nda oynanan Kayserispor karşılaşmasında yalnızca 1 dakika süre alan Ömer, 8 haftadır takımdan uzak. Henüz tam sakatlığını atlatamayan Ömer'in düz koşulara başladığı ancak oyuncunun tam olarak toparlanmasının zaman alacağı bildirildi. Büyük talihsizlikler yaşayan Ömer'i sezon sonuna kadar yetiştirmeye çalışan sağlık kurulunun tedaviyi hızlandırdığı belirtildi. Ömer'den yararlanamayan Göztepe'nin 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki forvet için ne karar alacağı da merak konusu oldu.