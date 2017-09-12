Sakatlıktan kurtulan Mehmet Ekici, Alanyaspor deplasmanından Aykut Kocaman'dan forma istiyor
Yıldız futbolcu, Trabzonspor’da geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kadro dışı kalarak geçirmişti.
Fenerbahçe’de ise Juventus Bükreş maçında sakatlandığı için bir türlü forma giyemedi. Yıldız futbolcu, Aytemiz Alanya deplasmanında 11’e dönmeyi çok istiyor.
Kocaman ise kararını idmanların ardından verecek.
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