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Sakatlıktan kurtulan Mehmet Ekici, Alanyaspor deplasmanından Aykut Kocaman'dan forma istiyor

Yıldız futbolcu, Trabzonspor’da geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kadro dışı kalarak geçirmişti.

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Fenerbahçe’de ise Juventus Bükreş maçında sakatlandığı için bir türlü forma giyemedi. Yıldız futbolcu, Aytemiz Alanya deplasmanında 11’e dönmeyi çok istiyor.

Kocaman ise kararını idmanların ardından verecek.

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