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Sakho'nun menajerinden Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak için nabız yokladığı Mamadou Sakho'da belirsizlik sürüyor. Fransız stoperin menajeri yaptığı açıklamada transferle ilgili ciddi bir gelişme olmadığını belirtti.

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Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra müthiş bir çıkış yakalayan ve 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik alarak "şampiyonluk yarışında ben de varım" diyen Galatasaray savunmanın göbeğine oyuncu arayışına devam ediyor. 
 
Chedjou'nun yerine...
 
Aurelien Chedjou'yu göndermenin plânlarını yapan, Serdar Aziz'in uzun süreli sakatlığıyla savunması darbe alan Cim Bom'da önemli adaylardan biri de bu sezon Liverpool'da hiçbir maçta forma giyemeyen tecrübeli Fransız stoper Mamadou Sakho...
 
Sakho'nun isteği...
 
26 yaşındaki savunmacının menajeri Hussein Niakathe, yaptığı açıklamada; "Transferde bir gelişme yok. Sakho, Premier Lig'de ve mutlu. Burada kalmak istiyor" dedi ve oyuncusunun en azından ilk tercihinin Türkiye olmayacağı mesajını verdi. 
 
West Ham, West Bromwich ve Milan istiyor
 
Bilindiği üzere, Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, Sakho için ciddi girişimlerde bulundu. Bir başka Premier Lig ekibi West Bromwich Albion da oyuncuya talip olurken, Milan ve Lille'in istekli olduğu belirtiliyor. 
 
Liverpool, Fransız stoper için 2,5 milyon euro bonservis bedeli talep ederken Sakho, Kırmızılar'dan haftalık 80,000 pound (343 bin TL) kazanıyor. 
 
Merseyside ekibi takımlardan Sakho'nun sezon sonuna kadar kiralanması için de 500 bin pound istiyor. 
 
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