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Sakıb Aytaç Kayserispor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Antalyaspor'un başarılı defans oyuncusu Sakıb Aytaç ile prensipte anlaştı.

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Sakıb'ın transferin ilk günü Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, dış transferde 2 orta saha ve 2 kanat oyuncusu planlaması içinde olduklarını, ancak teknik kadronun da onayıyla, defansta stoper ve sol bek olarak top koşturan 26 yaşındaki Sakıb Aytaç'ın dün gece Kayseri'ye gelerek, kendileriyle görüştüğünü ve ardından prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi. Bedir, ''Yeni sezonda ilk dış transferimiz Antalyaspor'lu Sakıb Aytaç oldu. Kendisiyle bir süredir görüşmelerimiz vardı. Dün gece itibarıyla her konuda prensipte anlaşma vardık. Daha sonra Kayseri'den ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen transferin ilk günü yeniden Kayseri'ye gelerek 2 yıllık sözleşmeye imza atacak'' dedi.

Futbola İzmir'de başlayan Sakıb Aytaç, sırasıyla Çanakkale Dardanel, Gençlerbirliği, Denizlispor ve son olarak Antalyaspor'da top koşturdu. Türkiye liglerinde toplam 137 karşılaşmada forma giyen Sakıb, 5 gol atarken, 1 kırmızı, 37 sarı kart gördü. 

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