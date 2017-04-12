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Dünkü saldırıda dikkat çeken iki detay! Mektup ve Türk şoför

Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi, Signal Iduna Park'ın 10 kilometre uzağında bulunan Dortmund Höchsten'de gerçekleştirilen patlamanın ardından takım otobüsünü kullanan kişinin Türk olduğu ve olay yerinde bir de mektubun bulunduğu anlaşıldı.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund - Monaco maçı öncesi, Dortmund otobüsünün yakınlarında bir patlama meydana geldi. Dortmund - Monaco maçı bugün saat 19.45'e ertelendi. Almanya'daki patlamayla ilgili sıcak görüntüler de ortaya çıktı.

Dortmund cephesinden yapılan açıklamada futbolculardan Marc Bartra'nın kırılan cam yüzünden yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Nuri Şahin ve Emre Mor'un içinde olduğu görüntüler de servis edildi. 

MEKTUP BULUNDU

Yabancı plakalı bir aracı aradıklarını söyleyen Alman polisi, bugüne ertelenen maç için güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Saldırıyla ilgili Twitter'dan bir paylaşım yapan yerel polis birimi ise olay yeri yakınlarında saldırıyı üstlenen bir mektup bulunduğunu fakat mektubun orijinalliği konusunda şüpheler olduğunu duyurdu. 

StarSpor'un ulaştığı bilgilere göre; Dortmund takımının otobüs şoförünün Türk bir vatandaş olduğu, şoforün de bu saldırıda yaralandığı belirtildi.

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