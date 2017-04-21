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Saldırının faili yakalandı! DAEŞ dediler Alman çıktı

Alman Federal Başsavcılığı, geçen hafta Almanya'da Borussia Dortmund takım otobüsüne yönelik saldırı düzenleyen şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

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Alman Federal Başsavcılığı, geçen hafta Almanya'da Borussia Dortmund takım otobüsüne yönelik saldırı düzenleyen şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Almanya'da Şampiyonlar Ligi kapsamında Borussia Dortmund -Monaco arasında oynanacak çeyrek final ilk maçı öncesinde Borussia Dortmund takım otobüsünün yakınlarında 3 patlama meydana gelmişti. Alman Federal Başsavcılığı, saldırıyı düzenleyen 28 yaşındaki Alman ve Rus uyruklu adamın polis tarafından tutuklandığını bildirdi.

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