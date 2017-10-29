Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Salford kalecisi Max Crocombe, maç oynanırken saha kenarına idrarını yapınca oyundan atıldı

İngiltere Vanarama Kuzey Ulusal Ligi'nde Salford kalecisi Max Crocombe, Bradford Park maçı oynanırken saha kenarına idrarını yaptığı için kırmızı kart gördü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Vanarama Kuzey Ulusal Ligi, bugüne kadar sahalarda görülmemiş bir olaya sahne oldu.

Horsfall Stadı'nda oynanan Bradford Park-Salford karşılaşmasında Salford kalecisi Max Crocombe, maç esnasında saha kenarına idrarını yaptığı için kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Crocombe, "Çok rahatsız bir durumdaydım ve bir hata yaptım. Taraftarlardan özür diliyorum" dedi.

Bradford Park maç oynanırken yaptığı paylaşımda "Crocombe'un idrarını yaptığı için kırmızı kart gördüğü bilgisini kesin olarak teyit edebiliriz. Şaka yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiliz futbolunun efsane golcüsü Lineker de sosyal medyadan "Eğer bu olay doğruysa, benim ömür boyu men almam lazım" yorumunu yaptı.

Skorer

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA