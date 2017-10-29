Salford kalecisi Max Crocombe, maç oynanırken saha kenarına idrarını yapınca oyundan atıldı

İngiltere Vanarama Kuzey Ulusal Ligi, bugüne kadar sahalarda görülmemiş bir olaya sahne oldu.

Horsfall Stadı'nda oynanan Bradford Park-Salford karşılaşmasında Salford kalecisi Max Crocombe, maç esnasında saha kenarına idrarını yaptığı için kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Crocombe, "Çok rahatsız bir durumdaydım ve bir hata yaptım. Taraftarlardan özür diliyorum" dedi.

Bradford Park maç oynanırken yaptığı paylaşımda "Crocombe'un idrarını yaptığı için kırmızı kart gördüğü bilgisini kesin olarak teyit edebiliriz. Şaka yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiliz futbolunun efsane golcüsü Lineker de sosyal medyadan "Eğer bu olay doğruysa, benim ömür boyu men almam lazım" yorumunu yaptı.

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