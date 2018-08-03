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Salih Uçan Empoli'ye transfer olacak

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 23 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendine yer bulamayan Salih Uçan iyice gözden çıkarıldı.

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Salih Uçan'ın yeni adresi de belli oldu. İtalya'da Roma forması giyen Salih Uçan, buradaki düzene adapte olamamıştı. Son olarak İsviçre ekibi  Sion'a kiralanan Salih, sezon başı kampı için Fenerbahçe'ye geri döndü fakat yeni teknik direktör Phillip Cocu'nun da gözüne giremedi. 

ÇİZME'YE GERİ DÖNÜŞ

Ancak Salih Uçan bir kez daha Çizme yolculuğu yapacak gibi görünüyor. Öyle ki Empoli'de teknik direktör Aurelio Andreazzoli ısrarla Salih Uçan'ın transferini istiyor. Empoli'nin de Fenerbahçe ile önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağı ifade edilirken bu transferin resmileşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Listede Aatif Chahechouhe, İsmail Köybaşı, Salih Uçan, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı. UEFA kuralları nedeniyle sattığı kadar transfer yapmak zorunda olan sarı-lacivertliler, bu yüzden genç transferleri Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer'i Avrupa kadrosuna dahil edemiyor. Bununla birlikte Salih Uçan da kesik yiyen isimlerden biri oldu.

(Skorer)

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