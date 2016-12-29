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Salih Uçan'dan transfer sorularına sert cevap

Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Salih Uçan, Menemen Belediyespor'u 6-0 yendikleri maçın ardından transfer sorularını yanıtladı.

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Salih Uçan, 6-0 kazandıkları Menemen Belediyespor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Salih Uçan'ın flaş röportajdaki değerlendirmeleri...

"İzmir'de de soğuktu, Amed'de de saha kötüydü. Bugün de şansımıza karlı yağmurlu. İzmir'de sonuç almamız gerkeiyordu, bu gün de öyleydi. Güzel bir galibiyet oldu."

İlk devrede çok az oynaması hakkında...

"Sezona çok iyi başladım. Kampı iyi geçirdim. Ondan sonra Monacıo maçlarını iyi çıkardım. Ligde biraz kötü oynadım, yeni hoca geldi, hoca da sonuç almak istiyorduk. Zorya'da berabere kaldık, Başakşehir'e yenildik, Alanya beraberliği, Bursa mağlubiyeti. 1-2 maç orada kötü oynadım, hoca beni dışarıda bıraktı. Ben iyi çalışıyorum. Şöyle bir algıya gerek yok, "Salih oynamıyorsa, çalışmıyor" böyle bir şey yok. Ben her zaman çalışıyorum. Salih az çalışıyor diyenler, Samandıra'nın içini bilmiyordur. Yorum yapmak çok kolay. Kupada 4. asistim oldu. Elimden geleni yapıyorum. Kupada oynayıp, ligde kadro dışı kalmak hoş olmuyor.

Devre arası şimdi, kamp geliyor. İyi çalışacağız, biz Fenerbahçe'yiz, tekrar birinci sıraya gelmek istiyoruz."

Başka bir takıma transfer olacak mı?

"Ben bu tarz haberlerden, etkilenecek biri değilim. Bu tarz haberler beni etkilemiyor. Haberler çıkıyor, oynamıyorsun, kötü oluyor. İnsanların da beklentisi "Olmadı, oynamıyor" oluyor. Haberlerin tamamı A'dan Z'ye yalan. Kiralık gidiyor, isteyenler olacaktır diyecekler, yalan bunlar. Bize gelen bir transfer teklifi de yok."

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