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Salih Uçan'ın sol arka adalesinde sertleşme

Kayserispor maçında sakatlanan orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın sol arka adalesinde sertleşme olduğu belirtildi.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, Spor Toto Süper  Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Salih'in sol arka adalesinde sertleşme olduğu belirtildi.
 
Ağrıları bulunan Salih Uçan'ın tedavisine başlandığı ve takımdan ayrı  program uygulandığı aktarıldı.

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