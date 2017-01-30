Salih Uçan'ın sol arka adalesinde sertleşme
Kayserispor maçında sakatlanan orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın sol arka adalesinde sertleşme olduğu belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Salih'in sol arka adalesinde sertleşme olduğu belirtildi.
Ağrıları bulunan Salih Uçan'ın tedavisine başlandığı ve takımdan ayrı program uygulandığı aktarıldı.
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