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Salih Uçan'ın yeni adresi Sion

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın performansını yeterli bulmadığı Salih Uçan, Sion'a kiralık olarak gitmek üzere...

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Fenerbahçe, İsviçre'nin Sion takımıyla Salih Uçan konusunda prensip anlaşmasına vardı.
 
Salih uçan bugün İsviçre'de Sion kulübüyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe, Salih Uçan'ın Sion'a satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda prensip anlaşmasına vardı.
 
Salih Uçan'ın perşembe günü Sion için sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
 
Sporx

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