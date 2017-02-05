Salih ve Stoch'a kötü haber!

Fenerbahçe’nin müzmin kiralıkları bu yıl da bekleneni veremedi. Ligde buldukları şansları kullanamayan Miroslov Stoch ve Salih Uçan, şimdi de Avrupa Ligi kadrosuna alınmayıp, kendilerine verilecek görevleri beklemeye başladı.

Bu yüzden morali bozuk olan ikili artık Fenerbahçe’nin devam etmesi halinde Türkiye Kupası maçları ile Süper Lig maçlarında şans bulmak için çaba harcayacak.

Fanatik