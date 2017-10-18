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Salzburg Teknik Direktörü Marco Rose: Oyuncularım Konyaspor'a karşı iyi hazırlandı

Salzburg Teknik Direktörü Marco Rose, Konyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Rakibimiz Konyaspor'u tanıyarak geldik' dedi.

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UEFA Avrupa Ligi I. Grubu 3. haftasında yarın Atiker Konyaspor’la karşılaşacak olan Avusturya temsilcisi Salzburg Teknik Direktörü Marco Rose, futbolcu Valon Berisha ile birlikte maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
 
Salzburg Teknik Direktörü Marco Rose, “Rakibimiz Konyaspor’u tanıyarak geldik. İyi bir deneyim olacak bizim için. Bundan dolayı iyi bir maç olacağına inanıyoruz. İyi bir maç bekliyor bizi. Oyuncularım bu maç için iyi hazırlandı. Güzel bir maç diliyoruz. Yarınki maçta iyi bir puan alacağımızı umuyoruz” ifadelerini kullandı.
 
Berisha: “Yarınki maça daha güçlü bir şekilde hazırlandık”
 
Salzburglu futbolcu Valon Berisha ise kendilerini çok zor bir maçın beklediğini belirterek, “Rakibimiz Konyaspor için iyi hazırlandık. Bu zamana kadar iyi bir gün geçirdik. Taraftarın buraya gelmesi bizim için iyi bir motivasyon olacak. Marsilya maçında aldığımız 4 puan bizim için çok iyi bir motivasyon oldu. Bundan dolayı yarınki maça daha güçlü bir şekilde hazırlandık. İyi bir maç olacağına inanıyoruz” dedi.
 
Avusturya ekibi basın toplantısının ardından karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

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