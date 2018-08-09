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Sam Allardayce, Cenk Tosun'u Olympiakos'tan transfer ettiklerini söyleyip büyük bir gafa imza attı

Everton'ın sezon sonunda yollarını ayırdığı Sam Allardyce, katıldığı bir radyo programında Beşiktaş'tan transfer ettikleri Cenk Tosun'la ilgili büyük bir gafa imza attı.

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Everton'ın geçtiğimiz sezonun sonunda yollarını ayırdığı Sam Allardyce, katıldığı bir radyo programında büyük bir gafa imza attı.

Ada'da yayım yapan talkSPORT isimli bir radyo kanalına konuk olan deneyimli menajer, gündemi değerlendirdiği sırada Beşiktaş'tan transfer ettikleri Cenk Tosun'la ilgili de konuştu.

63 yaşındaki teknik adamın "Everton, Olympiakos'tan Cenk Tosun'la imzaladı." şeklindeki cümlesi İngiltere'de alay konusu oldu.

Big Sam lakabıyla tanınan ünlü menajerin kendisinin transfer ettiği bir oyuncunun eski takımını bilmemesine Everton taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.

(Fanatik)

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