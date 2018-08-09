Sam Allardayce, Cenk Tosun'u Olympiakos'tan transfer ettiklerini söyleyip büyük bir gafa imza attı Everton'ın sezon sonunda yollarını ayırdığı Sam Allardyce, katıldığı bir radyo programında Beşiktaş'tan transfer ettikleri Cenk Tosun'la ilgili büyük bir gafa imza attı.