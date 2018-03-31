Sam Allardayce, Manchester City karşısında sistemini Cenk Tosun'a göre uyarladı
Everton teknik direktörü Sam Allardayce, M.City karşısında sistemini Cenk Tosun'a göre uyarladı.
İNGİLİZ basını Beşiktaş’tan Everton’a giden ve son haftalarda golleri sıralayan Cenk Tosun’a göre hocasının yeni bir sisteme geçtiğini duyurdu. Tosun’un yükselişinin tesadüf değil Sam Allardyce’nin yeni taktiğiyle gerçekleştiğini belirten basın, bu haberi istatistiklerle destekledi. Cenk Tosun’un şutlarını yüzde 40 oranında golle sonuçlandırdığı da kaydedildi.
(Akşam)
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