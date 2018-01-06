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Sam Allardyce: Cenk Tosun'u çok iyi fiyata transfer ettik

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın Beşiktaşlı Cenk Tosun'u transfer etmesi, ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın Beşiktaşlı Cenk Tosun'u transfer etmesi, ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

Premier Lig'in sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Bazı seçkin Türk yeteneklerin izinden gideceksin" ifadesiyle yayınlanan videoda, İngiltere'de bir dönem forma giyen Türk oyuncular Muzzy İzzet, Tugay Kerimoğlu, Colin Kazım Richards ve Tuncay Şanlı'nın en iyi gollerine yer verilirken, milli futbolcuya "Hoş geldin" denildi.

Ligin resmi internet sitesinde yayımlanan haberde ise, Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce'ın oyuncu izleme ekibinin transfer listesinde Cenk Tosun'un ilk sırada yer aldığı vurgulanarak, "Allardyce, transferin gerçekleşmesi nedeniyle büyük heyecan yaşadı. Ara transfer döneminde, Avrupa'nın en iyi golcülerinden birisini kadrosuna kattı." yorumunda bulunuldu.

AA

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