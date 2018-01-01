Sam Allardyce: Cenk Tosun'u transfer etmek için elimizden geleni yaptık
Everton Menajeri Sam Allardyce, Manchester United maçının ardından Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu.
Everton Menajeri Sam Allardyce, Premier League'deki Manchester United maçının ardından Cenk Tosun transferi hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.
Sam Allardyce, Cenk Tosun Tosun ile ilgili soruyu yanıtlarken transferin 24 saat içerisinde netleşeceğini dile getirdi.
Başarılı menajer Cenk Tosun'un sorulması üzerine ''Cenk Tosun'u transfer etmek için elimizden geleni yaptık, önümüzdeki 24 saat içinde zaman bize ne olacağını söyleyecek'' ifadelerini kullandı.
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