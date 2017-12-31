Sam Allardyce'dan Cenk Tosun açıklaması

Everton'a transfer olması beklenen Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun için flaş açıklamalar geldi. Everton teknik direktörü Sam Allardyce, düzenlediği basın toplantısında devre arasında yurt dışından alınacak transferlerin bir risk olduğunu belirtti.

İngiliz teknik adam, ''Devre arasında yurt dışından transfer yaptığınızda, bir risk almış olursunuz. Bu riski minimuma indirmek için hesaplamalar yapıyorum. Risk almaya hazırım'' şeklinde konuştu.

''DAHA ÖNCEDEN İYİ İŞLER YAPTIM''

Daha önceki devre arası transfer dönemlerinde iyi işler yaptığını belirten Allardyce, ''Önceden çalıştığım Sunderland ve Crystal Palace takımlarında devre arası transfer döneminden sonra çıkışa geçip ligde kalmıştık. Ocak ayı zorlu bir ay ancak çoğu kez iyi işler yaptım'' dedi.

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