Sam Allardyce'dan Cenk Tosun açıklaması

Everton Teknik Direktörü Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, "Cenk Tosun için anlaşmaya vardık. Kişisel konuları konuşuyoruz. Umarım yarın Liverpool maçında kadroda olabilir. Çok uzun görüşmeler sonucunda Cenk konusunda bu aşamaya kadar geldik, Liverpool maçında kadroda olabilir ancak yapılması gereken sağlık kontrolleri var. Cenk Tosun'un üzerinde çok büyük bir baskı var, bu baskıyı kısa sürede kırabileceğini umuyorum." dedi.