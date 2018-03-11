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Sam Allardyce'dan Cenk Tosun'a övgü dolu sözler

Dün Everton formasıyla Brighton filelerini havalandıran Beşiktaş'ın eski yıldızı Cenk Tosun hakkında hocası Sam Allardyce'tan övgü dolu sözler geldi.

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Everton'ın Premier Lig'de Brighton'ı 2-0 yendiği 30. hafta maçında takımının ikinci golünü atan Cenk Tosun'a hocası Sam Allardyce'tan övgü dolu sözler geldi.

Devre arasında Beşiktaş'tan rekor bir bonservis bedeliyle transfer ettikleri Cenk için "Cenk'in ikinci golü onu neden transfer ettiğimizi gösterdi." ifadelerini kullanan tecrübeli teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

"İki maçta iki gol attı ve doğru zamanda nasıl bir bitiriciliğe sahip olduğunu da görmüş olduk. Zira son bölümlere 1-0 girmek, bizi daha da gergin kılabilirdi."

(Fanatik)

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