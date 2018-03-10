Samandıra'da özgüven sorunu yaşanıyor

F.Bahçe kalan haftalarda zirvedeki takımların birbirleriyle oynayacak olmalarını avantaj olarak değerlendirse de ilk olarak kendi maçlarının sonucuna odaklanarak, “Önce bizim kazanmamız gerekiyor” yorumunda birleşiyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor yenilgileriyle son iki haftayı puansız kapatarak zirve yarışının gerisine düştü.

Sarı-lacivertli takımın kalan 10 haftadaki fikstürü rakiplerine göre kağıt üzerinde daha kolay gibi gözüküyor. Ancak takımın inişli çıkışlı performansı yönetimi tedirgin ediyor.

Takımın Trabzonspor deplasmanında üstün oynayıp, mağlup duruma düşmesine rağmen puan alması ve zorlu Medipol Başakşehir deplasmanında alınan üç puan ile umutlar yeşermişti.

Ancak Gençlerbirliği ve Akhisarspor maçlarındaki toplam beş puanlık kayıp tüm planları alt üst etti.

Sarı-lacivertli yönetim, ilerleyen haftalarda mutlaka şampiyonluk yolundaki rakiplerin puan kaybedeceğini düşünüyor. Özellikle birbirleriyle oynayacak olan rakiplerin buradaki her türlü sonucu sarı-lacivertli takıma olumlu yansıyacak.

Ancak fikstür avantajına rağmen sarı-lacivertli yönetim, takımın bu süreçte nasıl bir performans sergileyeceğini kestiremiyor. Bu nedenle “Önce bizim kazanmamız gerekiyor” diyen yetkililer ardından rakiplerin alacakları sonuç ile ilgileneceklerini ifade etti.

Ligin ikinci yarısında iç sahada beş puan kaybeden sarı-lacivertlilerde ciddi bir özgüven kaybı yaşanıyor.

Özellikle son Akhisarspor maçının hasarı çok büyük oldu. Son bölümlerde baskı dahi kuramayan sarı-lacivertliler bu maçın etkisinden yeni yeni kurtulmaya başladı.

Öte yandan kendi sahasında etkisiz bir oyun ortaya koyan ve puan almaya dahi yaklaşamayan takım büyük bir özgüven problemi yaşıyor. Yönetim bu konu üzerinde çalışıyor. Her maç öncesi takıma ziyaretler söz konusu olacak.

(Skorer)